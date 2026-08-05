2026-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-29 Temmuz tarihlerinde tercihleri alınan 2026-YDUS'un ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.???????
Kaynak: AA