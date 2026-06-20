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Erkan Baş: NATO'yu ve Onun Yerli İşbirlikçilerini İstemiyoruz

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni eleştirerek, NATO'yu ve yerli işbirlikçilerini istemediklerini açıkladı.

(ANKARA)- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi'ne tepki göstererek, "Haydut Trump'ı, Epstein faili Barrack'ı, silah tüccarı Merz'i, Saray'ı, kısacası NATO'yu ve onun yerli işbirlikçilerini istemiyoruz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

"NATO'nun varlığı birileri için koltuk, meşruiyet ve sınırsız sömürü anlamına geliyor olabilir. Tüm dünyanın emekçi halkları içinse kan, yıkım ve gözyaşından başka bir çağrışım uyandırmıyor."

Temmuz'da haydutları, sapıkları ve silah tüccarlarını ağırlamak için Ankara'nın bir açık hava hapishanesine dönüştürülmesini kabul etmiyoruz.

Birileri Gazze halkına dönük soykırımı, İran'ın egemenliğine karşı yeni saldırıları tartışacaksa biz de memleketin dört bir yanında bu barbarlığa karşı sesimizi yükselteceğiz. Haydut Trump'ı, Epstein faili Barrack'ı, silah tüccarı Merz'i, Saray'ı, kısacası NATO'yu ve onun yerli işbirlikçilerini istemiyoruz."

Kaynak: ANKA
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