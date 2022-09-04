Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü

HATAY'da dün kimliği açıklanmayan kişilerle tartışan Faris Muhammed Al-Ali (17), bıçaklanarak öldürüldü. Faris Muhammed Al-Ali'nin, bu yıl tıp fakültesini kazandığı belirtildi.

Olay, dün gece saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Al-Ali, bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Al-Ali'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakaladı.

Öte yandan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Faris Muhammed'in vakfın Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim gördüğü, bu yıl bir üniversitede tıp fakültesini kazandığı belirtilerek, saldırı kınandı