TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler UNICEF, Kamerun'da çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, insani acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmeyi ve çocuk hakları konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kamerun'da çocukların ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Başkent Yaounde'de düzenlenen törene, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, UNICEF Kamerun Temsilcisi Nadine Perrault ile diplomatik misyonlar ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Öskiper, Kamerun'da çocukların ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolünün çocuklar ve kırılgan topluluklar için yeni ve yapıcı bir işbirliği döneminin kapısını araladığını belirtti.

Öskiper, mutabakatın kurumlara daha sürdürülebilir, etkili ve koordineli çalışma imkanı sunduğunu aktardı.

TİKA Yaounde Koordinatörü Artunay ise Kamerun'da çocuklar ve gençler başta olmak üzere kırılgan gruplara yönelik projelere öncelik verdiklerini vurguladı.

Artunay, UNICEF ile kurulan ortaklığın özellikle iklim değişikliği ve insani krizlerden etkilenen bölgelerde sahada somut sonuçlar üreteceğini ifade etti.

UNICEF Kamerun Temsilcisi Perrault da TİKA ile yürütülecek işbirliğinin programlara hız ve esneklik kazandıracağını söyleyerek, iki kurumun uzmanlığının çocuk haklarının korunması ve gençlerin toplumsal hayata daha aktif katılımı açısından önemli bir sinerji oluşturduğunu dile getirdi.

Protokol kapsamında, UNICEF'in "U-Report ve U-Responders" girişimlerine destek verilmesi, Kamerun'un Uzak Kuzey, Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerinde çocukları etkileyen insani acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İşbirliğiyle ayrıca genç gönüllülere çevre koruma ve afet müdahalesi ekipmanları sağlanması, topluluk temelli eğitim çalışmaları yürütülmesi, altyapıların rehabilite edilmesi ve çocuk hakları konusunda farkındalığı artıracak ortak iletişim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
