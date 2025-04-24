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TİKA, Sudan'daki Ailelere Su Tankeri Temin Etti

TİKA, Sudan'daki Ailelere Su Tankeri Temin Etti
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PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sudan'ın Port Sudan şehrinde 10 aileye su tankeri teslim etti. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, projelerin çatışma ortamından etkilenen ailelere özel önem verdiğini vurguladı.

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da 10 aileye su tankeri sağladı.

Ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde yapılan teslim törenine, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur ve TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Törende 10 aileye motorlu su tankeri verildi.

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın, Sudan'da faaliyete başlamasının üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde projelere başladığını ve çatışma ortamından olumsuz etkilenen ailelere özel önem verdiğini söyledi.

TİKA'nın son projesiyle topluma emanet olarak görülen yetim ailelere ekmek parası kazanmaları için küçük da olsa katkı vermek üzere hediye sunduğunu belirten Yıldız, bu tür projelerin devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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