TİKA'dan Sudan'da sosyal, sağlık ve tarım alanlarında üç proje

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Sudan'ın farklı bölgelerinde sağlık, tarım ve sosyal yaşamı desteklemeye yönelik üç proje hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey eyaletindeki Al Dabbah şehrinde göz merkezi ve tarımsal sulama için güneş enerjisi tesisi kurulduğu, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan şehrinde ise çocuklar için bir oyun parkı inşa edildiği bildirildi.

Projelerin, iç savaş nedeniyle yerinden edilme, artan nüfus ve altyapı sorunlarının yaşandığı bölgelerde temel hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Göz tedavi merkezi

Al Dabbah şehrinde bulunan ve yaklaşık 300 bin kişiye hizmet veren devlet hastanesine kazandırılan göz tedavi merkezi açıldı.

Açılış törenine, eyalet Sağlık Bakanı Dr. Yasir Abdelwadod, Al Dabbah Kaymakamı Sabir Mohomad Ahmed, Hastane Genel Müdürü Ahmed Salah ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Sağlık Bakanı Abdelwadod, merkezin kısa sürede tamamlanmasının önemli bir eksikliği giderdiğini ifade etti.

Kaymakam Ahmed de Darfur ve Kordofan eyaletlerinden gelen nüfus artışıyla sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın yükseldiğini belirterek, merkezin bu ihtiyaca yanıt vereceğini vurguladı.

Günde ortalama bin 550 hastaya ayakta sağlık hizmeti sunan hastanenin, iç savaş nedeniyle yerinden edilenlerin yoğun olarak yaşadığı şehirde en önemli sağlık kuruluşlarından biri olduğu bilgisi verildi.

Büyük Sahra Çölü'nün doğu ucunda yer alan ve sıcak, kurak iklim koşulları nedeniyle başta katarakt olmak üzere çeşitli göz hastalıklarının yaygın görüldüğü bölgede, hastaneye günlük ortalama 100 kişinin göz rahatsızlıkları nedeniyle başvurduğu, kurulan merkez sayesinde hastaların tedavi için başka şehirlere gitme zorunluluğunun ortadan kaldırıldığı aktarıldı.

Tarıma güneş enerjisiyle destek

Dongola şehrindeki Tarım Araştırmaları Merkezinin 650 dekarlık uygulama sahasında sulama için gerekli elektrik enerjisini karşılamak amacıyla üç farklı noktada güneş enerjisi istasyonu kuruldu.

Açılışa, Kuzey eyaleti Tarım Bakanı Dr. Yasir Mohamed Ali, Sağlık Bakanı Dr. Yasir Abdelwadod, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz, Tarımsal Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mudasir Jalal ve yerel halk katıldı.

Tarım Bakanı Ali, kurulan tesislerin merkeze önemli katkı sağladığını kaydederek, projenin kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ali, yalnızca merkezin değil çevredeki köylerin de bu hizmetten faydalanacağını ifade etti.

Açıklamada, iç savaş nedeniyle elektrik üretim ve dağıtım altyapısında yaşanan aksaklıkların sık kesintilere yol açtığına dikkat çekilirken, kurulan sistem sayesinde sulama maliyetlerinin önemli ölçüde düşürüldüğü, yeni tarım alanlarının üretime kazandırıldığı ve çevre kirliliğinin önüne geçildiği belirtildi.

Açıklamada, projenin aynı zamanda "sıfır atık" yaklaşımıyla sürdürülebilir bir model sunduğuna işaret edildi.

Port Sudan'da çocuklara oyun alanı

TİKA tarafından Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde kurulan çocuk parkı da hizmete açıldı.

Açılış törenine, Kızıldeniz eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Yıldız, parkın iki ülke arasındaki dostluk bağlarını geleceğe taşıyacak çocuklara bir hediye olduğunu söyledi.

Vali Nur ise Türkiye'nin Sudan'da farklı alanlarda yürüttüğü projelerin ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

İç savaş nedeniyle yoğun göç alan ve geçici başkent konumuna gelen şehirde nüfusun 3 milyona ulaştığı belirtilirken, parkın kurulduğu Transit Meydanı'nın kentin önemli noktalarından biri olduğu kaydedildi.

Türkiye'den getirilen ekipmanlarla kurulan ve aynı anda 100 çocuğun kullanımına uygun olan parkın bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.