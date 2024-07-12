TİKA, Somali'deki Deynile Hastanesine Tıbbi Ekipman Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Deynile bölgesinde yer alan ve 2003 yılından beri hizmet veren Deynile Hastanesine tıbbi ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA tarafından Mogadişu'da 100 binin üzerinde kişinin IDP (iç göçmen) kamplarında kaldığı bölgedeki Deynile Hastanesine ilk kez yoğun bakım ünitesi ekipmanları tedarik edildi.

Temin edilen yoğun bakım ünitesi yatakları, hasta monitörleri, mekanik ventilatörler, infüzyon pompaları, defibrilatör, elektrokardiyogram makinesi ve diğer tıbbi ekipmanlar ile hastane artık acil sağlık hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunabilecek kapasiteye ulaştı.

Sağlanan destekle hastalar şehir merkezindeki hastanelere transfer edilmelerine gerek kalmadan ihtiyaç duydukları tedaviyi alabilecek.