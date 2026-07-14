Haberler

TİKA Başkanı Eren, Sırbistan'da açık hava sınıf açılışına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 22 Oktobar İlköğretim Okulu'nda TİKA tarafından yapılan açık hava sınıfının açılışına katıldı. Okul bahçesinde oluşturulan bu alan, öğrencilerin doğayla iç içe eğitim görmesine ve sosyal etkinlikler yapmasına imkan tanıyacak. Eren, projenin Türkiye-Sırbistan ilişkilerine katkı sağlayacağını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da TİKA tarafından yapılan açık hava sınıfı açılışına iştirak etti.

Belgrad'daki 22 Oktobar İlköğretim Okulu'nda, TİKA tarafından yapılan, okul bahçesinde öğrencilerin doğayla iç içe eğitim görebileceği, bilimsel gözlemler yapabileceği ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirebileceği yeni bir eğitim alanı oluşturuldu.

TİKA Başkanı Eren, açılış yaptıkları okulda 700 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Okulda aynı zamanda 150 Müslüman öğrencinin de eğitim aldığını kaydeden Eren, şunları söyledi:

"Burada açık sınıf yaptık, Türkiye'nin bir armağanı olarak. Proje, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vesile olacak. TİKA, kalkınma projeleriyle dünyanın dört bir tarafındaki çocuklarımızı destekliyor. Burada açık sınıfta kardeşlerimiz eğitim alacaklar ve inşallah güzel bir geleceğe yürüyecekler."

Açılışa Sırbistanlı üst düzey yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ve öğrenciler, öğretmenler, veliler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler

114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler
Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

Reha Muhtar'ın ardından ilk büyük mutluluk! Kızı nikah masasına oturdu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

Uçak indi! Herkesin hayranlıkla izlediği yıldız isim artık Türkiye'de
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı