TİKA, Senegal'de bir yetimhanenin fiziki şartlarını iyileştirdi, kapasitesini artırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de Ginddi Barınmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iyileştirme çalışmaları yaparak kurumun kapasitesinin artmasını sağladı.

TİKA'nın başkent Dakar'da Senegal Aile ve Dayanışma Bakanlığına bağlı merkeze yönelik yürüttüğü projenin tamamlanmasının ardından açılış töreni yapıldı.

Törene, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TİKA Dakar Koordinatörü Fuat Canan, yetkililer ve yetimhanede kalan çocuklar katıldı.

Bakan Dieye, buradaki konuşmasında, TİKA'nın Ginddi için çok önemli bir projeye imza attığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko olmak üzere Senegal adına TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA ile Aile ve Dayanışma Bakanlığının işbirliğinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Dieye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman'a da kadın ve çocuklara yönelik projelere verdiği destek için şükranlarını sundu.

Büyükelçi Sağman da TİKA'nın, merkezin yağışlar nedeniyle yıkılan çevre duvarını yeniden inşa ettiğini, yatakhaneleri yenilediğini ve çocuklar için yetimhane bahçesine bir oyun parkı kurduğunu anlattı.

Sağman, Türkiye Diyanet Vakfının da çamaşırhane ve banyo için ek bina inşa edeceğini, merkezdeki yemekhane ve sınıfları da boyatacağını söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Dieye ve Sağman, merkezi gezdi.

Yenilenen yatakhaneleri inceleyen Dieye ve Sağman, programın bitiminde kurumda kalan çocuklarla dans etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha önce de çalışma yürütülmüş, açılışı Emine Erdoğan tarafından yapılmıştı

TİKA, proje kapsamında, yetimhanenin yağış nedeniyle yıkılan duvarının yerine 65 metrelik yeni bir duvar inşa etti, 4 yatakhanenin içini, dışını, tuvaletlerini ve lavabolarını yeniledi.

2003'ten bu yana faaliyette bulunan yetimhanenin mutfak ve iç-dış duvarları onarılırken, 2 adet fırın temin edildi.

Yaklaşık 90 çocuğun kaldığı yetimhanenin bahçesine de mini bir çocuk parkı yerleştirildi ve avlu aydınlatması yapıldı.

Merkeze 10 yeni ahşap ranza, 50 yatak, 100 nevresim takımı, 30 battaniye tedarik edildi ve atıl durumdaki 20 ranza onarıldı. Böylece, merkezin yetim çocukları barındırma kapasitesi artırıldı.

TİKA, 2019 yılında da yetimhane için çağrı merkezi altyapısını güçlendirmiş, 3 yatakhaneyi yenilemiş, mutfak ve tuvaletlerde kısmi tadilat yaptırmıştı.

Projenin açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 28 Ocak 2020'de yapılmıştı.