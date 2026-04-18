TİKA'nın Sudan'da kurduğu çocuk parkı açıldı

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'da kurduğu çocuk parkının açılışı yapıldı.

Açılış programına, Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Muhammed Nur, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz ve yerel yetkililer katıldı.

Vali Nur, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Sudan'da ve özellikle Kızıldeniz eyaletinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Nur, Büyükelçi Yıldız'ın öncülüğünde Ziraat Katılım Bankası, TİKA, Türk Hava Yolları gibi kurumların Port Sudan'da hizmet vermeye başladığını söyledi.

Nur, TİKA'nın Port Sudan'da kurduğu çocuk parkının iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin bir tezahürü olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Yıldız da bu projeyi iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin mirasını taşıyacak ve koruyacak olan çocuklara hediye ettiklerini belirtti.

Çocukların parkta oynayıp eğlenmelerini istediklerini dile getiren Yıldız, Sudan'ın bu zor döneminde toplumun tüm kesimlerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.