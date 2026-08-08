TİKA Restore Etti, Aliya İzetbegoviç Müzesi Yeniden Açılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Müzesi, yeniden ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklar sürüyor.

TİKA Başkanı Abdullah Eren, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Onun hayatı, yalnızca bir liderin hikayesi değil, özgürlüğünü, kimliğini ve vatanını korumak için mücadele eden bir milletin hikayesiydi. Bugün Aliya'nın hatırasını yaşatan Aliya İzetbegoviç Müzesi, Osmanlı'dan günümüze ulaşan Ploca ve Sirokac kulelerinde bu hikayeye ev sahipliği yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA'nın, yürüttüğü restorasyon ve teşhir tanzim çalışmalarıyla müzenin İzetbegoviç'in hayatı ve Bosna Hersek'in özgürlük mücadelesini gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarması için yenilediğini belirten Eren, Bosna Hersek'in özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine ömrünü adayan İzetbegoviç'i rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Çağdaş müzecilik şartlarına uygun şekilde yeniden düzenlendi

TİKA'dan yapılan açıklamada da bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum İzetbegoviç anısına 2007'de faaliyete giren müzenin kapsamlı restorasyon ve teşhir tanzim çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle yeniden kapılarını açmaya hazırlandığı belirtildi.

TİKA'nın hayata geçirdiği iki aşamalı proje kapsamında müzenin hem tarihi kimliğinin korunduğu hem de çağdaş müzecilik şartlarına uygun şekilde yeniden düzenlendiği belirtilerek, müzenin yeniden faaliyete geçeceği tarih için son hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Osmanlı'nın Balkanlar'daki önemli eserlerinden olan ve müzenin faaliyet alanı olarak kullanılan Ploca ve Sirokac kapıkulelerinin kapsamlı restorasyondan geçtiği kaydedildi.

İzetbegoviç, doğumunun 101. yılında rahmetle anıldı

8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen Aliya İzetbegoviç, 2. Dünya Savaşı süresince faşist ideoloji, ardından da komünist rejim ve uygulamaları karşısında yer aldı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında bulunan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda bulunan SDA'yı 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'te Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

Kaynak: AA