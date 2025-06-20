TİKA'nın Bosna Hersek'teki Yeni Proje Açılışları

TİKA'nın Bosna Hersek'teki Yeni Proje Açılışları
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının rehabilitasyonu için eğitim atölyeleri kurdu. Projelerin açılışına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ve yerel yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Tuzla ve Lukavac şehirlerinde kümes hayvancılığı, sesli kitap stüdyosu ve madde bağımlılarının kaldığı rehabilitasyon merkezinde eğitim atölyesi kurulumu projelerinin açılışı yapıldı.

Tuzla ve Lukavac şehirlerinde gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ile yerel yetkililer ve davetliler katıldı.

TİKA'nın desteğiyle yapılan Bolja Buducnost Roman Kooperatifi Kümes Hayvancılığı Geliştirilmesi Projesi kapsamında Roman kadınların üretime katılmasına destek verildi.

Daha sonra Lukavac Kültür Merkezi Engelsiz Sesli Kitap Stüdyosu Kurulumu Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında görme engelliler için kitap seslendirmelerinin yapılacağı stüdyo, TİKA tarafından modern ekipmanlarla donatıldı.

Smoluca Lukavac Psikoaktif Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezine Mesleki Eğitim Atölyesi de törenle açıldı. Madde bağımlıların topluma kazandırılması ve istihdamının sağlanması amacıyla TİKA, atölyenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Büyükelçi Akseki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek ile ilişkilerini, işbirliğini geliştirmeye, ortak projelerini artırmaya yönelik iradesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren nitelikte projelerin açılışlarını yaptıklarını söyledi.

Projelerin insana dokunan yanları bulunduğu için kıymetli olduğunu aktaran Akseki, şöyle devam etti:

"İlk projemizde Roman kadınlar kooperatifinin faaliyetlerine destek olacak bir katkıda bulunduk. 400 tavuk kapasiteli bir tesisin açılışını yaptık. Lukavac şehrinde, buranın en büyük kültür merkezinin içinde sesli kitap stüdyosu açtık. Bununla da görme engelli Bosna Hersekli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmayı hedefliyoruz. 5 yılda 50 kitap seslendirmeyi tasarlıyorlar."

Akseki, TİKA'nın projeleriyle insanların hayatlarına dokunup olumlu katkılar yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bosna Hersek ve Türk halkının kardeş olduğunu dile getiren Akseki, "Dayanışma ve dostluk göstermeye çalışıyoruz. TİKA, son 30 yılda 1200'e yakın proje gerçekleştirdi Bosna Hersek'te. Bu çok önemli bir sayı ve buradaki Bosna Hersekli kardeşlerimiz tarafından ve uluslararası camia tarafından da takdirle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Akseki, Türk Büyükelçiliğinin bağlı kuruluşlarının Bosna Hersek halkıyla dayanışmasının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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Yorumlar (1)

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