TİKA ile Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına bağlı Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı (AIDA) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, AIDA'nın 15. kuruluş yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Konferansa Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, TİKA Başkanı Abdullah Eren de yer aldı.

Bayramov, etkinlikte yaptığı konuşmada AIDA'nın 2011'de kurulmasının, ülkenin insani ve kalkınma yardımlarının koordine edilmesi, kalkınma deneyiminin paylaşılması ve uluslararası ortaklıkların genişletilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

AIDA'nın 15 yıllık faaliyetleri kapsamında 140'tan fazla ülkenin Azerbaycan'ın uluslararası yardımlarından yararlandığını belirterek "2020'den bu yana ikili ve çok taraflı yardım yoluyla yaklaşık 400 milyon dolar tahsis edilmiştir." dedi.

Bayramov, kalkınma ajansları arasındaki ortaklıkların giderek daha önemli hale geldiğini ifade ederek "Bu bağlamda, AIDA ile TİKA arasında bir mutabakat zaptı imzalanacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Söz konusu anlaşmanın iki kalkınma ajansı arasında daha yakın işbirliği, deneyim paylaşımı ve ortak ülkelerde ortak girişimlerin araştırılması için çerçeve oluşturacağını dile getiren Bayramov, "Bu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin ve sınırlarımızın ötesinde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma konusundaki ortak kararlılığımızın doğal bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan güçlü yönleri küresel sahaya taşımaya devam edecek

TİKA Başkanı Eren de konuşmasında AIDA'nın 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Eren, AIDA ile TİKA arasında mutabakat zaptı imzalanmasının önemine işaret ederek "Bu, bir formaliteden çok daha fazlasıdır. Sahada uzun süredir uyguladığımız şeylerin; ortak programların, ortak uzmanlığın ve ortak ülkelerimizde eş güdümlü hareket etmenin kağıt üzerindeki bir taahhüdüdür." dedi.

Bu ivmenin iki ajansla sınırlı kalmayacağını belirten Eren, yılın ilerleyen dönemlerinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin kalkınma işbirliği kurumlarının özel bir toplantıda bir araya geleceğini söyledi.

Eren, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin ortak dış politika vizyonu ve stratejik uyuma dayandığını ifade ederek, iki ülke arasındaki "sarsılmaz kardeşliğe" dikkati çekti.

Eren, "Devlet başkanlarımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in derin kişisel dostluğu, karşılıklı güveni ve ortak idealleri, milletlerimize ilerlemeleri için rehberlik eden nihai pusula görevi görmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen insani yardım sağlayıcılarından biri olarak onlarca yıllık deneyime sahip olduğunu vurgulayan Eren, "Türkiye, etkisini giderek artıran Azerbaycan ile el ele vererek ortak değerlerimizi ve sahip olduğumuz farklı güçlü yönleri küresel sahaya taşımaya devam edecektir." dedi.

Türkiye-Azerbaycan dostluğunda yeni sayfa

Konferans sonrasında TİKA ile AIDA arasında mutabakat zaptı imzalandı. Zapta imzayı TİKA Başkanı Eren ile Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev attı.

Eren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye-Azerbaycan dostluğunda yeni sayfa açıyoruz. Krizlerin arttığı, savaşların yaşandığı, uluslararası güvenliğin gitgide daha hassas hale geldiği bir dönemde, TİKA ve AIDA arasında imzalanan mutabakat zaptı ile öncelikle dost ve kardeş coğrafyalarda, sonra dünyanın tamamında ortak çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Refiyev de "AIDA ve TİKA'nın güçlerini birleştirip üçüncü ülkelerde ortak projeler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA