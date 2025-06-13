TİKA, Gabon'daki Özel Gereksinimli Çocuklar için Teknik Destek Sağladı

TİKA, Gabon'daki Özel Gereksinimli Çocuklar için Teknik Destek Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gabon'un Librevil şehrinde özel gereksinimli çocuklara hizmet veren Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi'ne eğitim ve rehabilitasyon ekipmanları desteği sağladı. Destek sayesinde merkezin hizmet kapasitesi artırıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon'un başkenti Librevil'de bulunan ve özel gereksinimli çocuklara hizmet veren Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi'ne teknik ekipman desteği sağladı.

TİKA'nın, Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi'nde düzenlediği teslim törenine,Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi Müdürü Marielle Nzong ve birçok davetli katıldı.

Artunay, teslim töreninde yaptığı konuşmada, TİKA'nın merkeze özel eğitim materyalleri, bilişsel gelişim setleri, iletişim becerilerini destekleyen araçlar ve psikososyal terapi ekipmanları temin ettiğini belirtti.

Merkezin, ülkedeki 0-14 yaş arası otizmli ve down sendromlu çocuklara bakım, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunan tek devlet kurumu olduğunun altını çizen Artunay, TİKA'nın desteğiyle hem eğitim hem de rehabilitasyon kapasitesinin önemli ölçüde güçlendirildiğini, bu sayede daha fazla çocuğun, ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşabileceğini söyledi.

Artunay, "Merkezin fiziki altyapı ve donanım eksikliği nedeniyle hizmet kapasitesi sınırlı kalıyordu. Sağlanan destekle, merkezin özel eğitim olanakları artırıldı, çocuklara yönelik psikososyal destek mekanizmaları güçlendirildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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