Haberler

TİKA'dan Mostar'da Ağaçlandırma Destek

TİKA'dan Mostar'da Ağaçlandırma Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin TİKA ajansı, Bosna Hersek'in Mostar kentinde orman yangınları sonrası etkilenen alanların ağaçlandırılması kapsamında 1000 karaçam fidanı dikti. Faaliyet, çevre duyarlılığını artırma ve gönüllülüğü teşvik etme amacı taşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde orman yangınlarından etkilenen alanların ağaçlandırılmasına destek verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Mostar Belediyesi ve Bosna Hersek Federasyonu İzcilik Birliği (SIFBİH) işbirliğinde Mostar'ın Fortica bölgesinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 1000 karaçam fidanı dikildiği belirtildi.

Ağaçlandırma çalışmasıyla yangınlar sonrası zarar gören alanların doğal görünümüne yeniden kavuşmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, TİKA'nın desteğiyle yapılan faaliyet kapsamında Türkiye'deki "Geleceğe Nefes" kampanyasının ruhunu uluslararası düzeye taşıyarak gönüllülüğü teşvik etmek, çevre duyarlılığını artırmak ve dost ülkelerle sürdürülebilir yeşil alanların oluşturulmasına katkı sağlanmanın amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, fidan dikme etkinliğine TİKA Saraybosna Koordinatörü Gökhan Umut, Mostar Belediyesi yetkilileri, Bosna Hersek Federasyonu İzcilik Birliği (SIFBİH) temsilcileri, bölge ülkelerden izciler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 431.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.