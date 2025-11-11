TİKA'dan Mostar'da Ağaçlandırma Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde orman yangınlarından etkilenen alanların ağaçlandırılmasına destek verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Mostar Belediyesi ve Bosna Hersek Federasyonu İzcilik Birliği (SIFBİH) işbirliğinde Mostar'ın Fortica bölgesinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 1000 karaçam fidanı dikildiği belirtildi.

Ağaçlandırma çalışmasıyla yangınlar sonrası zarar gören alanların doğal görünümüne yeniden kavuşmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, TİKA'nın desteğiyle yapılan faaliyet kapsamında Türkiye'deki "Geleceğe Nefes" kampanyasının ruhunu uluslararası düzeye taşıyarak gönüllülüğü teşvik etmek, çevre duyarlılığını artırmak ve dost ülkelerle sürdürülebilir yeşil alanların oluşturulmasına katkı sağlanmanın amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, fidan dikme etkinliğine TİKA Saraybosna Koordinatörü Gökhan Umut, Mostar Belediyesi yetkilileri, Bosna Hersek Federasyonu İzcilik Birliği (SIFBİH) temsilcileri, bölge ülkelerden izciler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı kaydedildi.