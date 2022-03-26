TİKA'dan Kenya'da muz ve avokado üretimine destek - Haberler

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TİKA'dan Kenya'da muz ve avokado üretimine destek

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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TİKA'dan Kenya'da muz ve avokado üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Kenya'da çiftçilere muz ve avokado fidanı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Doğu Afrika ülkesi Kenya'da çiftçilere muz ve avokado fidanı desteğinde bulundu.

Tika Kenya Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki tarıma destek vermeye ve yoksullukla mücadeleye devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, TİKA tarafından çiftçilere 15 bin avokado ve 10 bin muz fidanı dağıtıldığı kaydedildi.

Yapılan destek ile özellikle kadın, genç ve engellilerin geçim kaynaklarının artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Fidanların teslim törenine Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun yanı sıra Kenyalı yetkililer katıldı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Twitter, Afrika, Kenya, TİKA, Güncel, Haberler

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