TİKA'dan Kazakistan'a Turizm Eğitimi

ALMATI (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Kazakistan Oteller ve Restoranlar Derneği işbirliğinde "TUREP- Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" programı düzenlendi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen eğitim programına, ÇOMÜ tarafından görevlendirilen 3 uzman eğitici ile ülkenin farklı bölgelerinde turizm alanında görev yapan 50 uzman katıldı.

Turizm sektöründe görev yapan insan kaynağının bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı program kapsamında katılımcılara, turizm eğitiminde güncel yaklaşımlar, uluslararası kalite standartları, Türkiye'deki turizm eğitim sistemi, dijital pedagoji uygulamaları ve eğitim-sektör işbirliği mekanizmaları konuları alanında eğitimler verildi.

Eğitimlerde ayrıca gastronomi kültürü, inanç ve helal turizmi ile turizm sektörünün gelişim stratejileri de ele alındı.

Program kapsamında düzenlenen uygulamalı atölye çalışmalarında katılımcılara Türk mutfağı ile geleneksel Türk kahvesinin hazırlanması ve sunumuna ilişkin uygulamalı eğitimler de verildi.

Eğitimin son bölümünde katılımcılar, Almatı'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik "Turizm Gelişim Master Planı" hazırladı.

Çalışmada, kentin turistik cazibesinin artırılması, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve sektörde nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik önerilere yer verildi.

TİKA Astana Program Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, AA muhabirine, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra iki ülkenin ortak kalkınma vizyonuna da katkı sunduğunu söyledi.

Turizmin ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi güçlendiren ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğmuş, "Bu kapsamda hayata geçirilen eğitim programlarıyla Kazakistan'ın turizm alanındaki insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sunarken, Türkiye'nin bu alandaki bilgi birikimi ve deneyiminin paylaşılmasını önemsiyoruz." dedi.

Erdoğmuş, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Kazakistan arasındaki kurumsal işbirliğinin farklı alanlarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Program, sertifika töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA