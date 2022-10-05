TİKA'dan Çad'ın sıtma ile mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sıtmaya bağlı ölüm oranının yüksek olduğu Çad'a makine, ekipman ve sarf malzemesi hibe etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sıtmaya bağlı ölüm oranının yüksek olduğu Çad'a makine, ekipman ve sarf malzemesi hibe etti.

Encemine Belediyesinde düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Encemine Belediye Başkanı Ali Harun ve TİKA Encemine Koordinatörü Vedat Baş katıldı.

TİKA, Encemine Belediyesinin sıtma vakalarını ve bunun neden olduğu ölüm oranlarını azaltma hedefleriyle kamu sağlığını korumak için 24 Ağustos'ta başlattığı sıtma ile mücadele çalışmalarına çok sayıda ilaçlama makinesi ve malzemesi ile ilaç hibe ederek destek verdi.

Encemine Belediye Başkanı Harun, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu yılki sağanakların ardından sivrisinek ve böceklerin istilasıyla başa çıkmak için uygun araç arayışımızda ortaklarımızın daha fazla desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Sivrisineklerle mücadele çalışmalarında yanımızda yer aldığı için TİKA'ya teşekkür ediyoruz. Hibe edilen malzemeler, şehrin önemli bir bölümünde sıtmayla mücadelede işimizi kolaylaştıracak."

Yüz binlerce kişinin temel sağlık hizmetlerine erişimde zorlandığı Çad'da, 6 yaş altı çocuklarda sıtma ana ölüm nedeni arasında yer alıyor.

Çad Sıtmayla Mücadele Programı'nın verilerine göre, her yıl sıtmadan yaklaşık 1700 kişi hayatını kaybediyor.