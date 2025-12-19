TİKA Bangladeş'in nehir adalarında su baskınlarına dayanıklı köy inşa etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in kuzeyinde, Brahmaputra Nehri'nin sürekli yer değiştiren yatağı nedeniyle sel ve erozyon riskiyle karşı karşıya kalan nehir adaları için Gaibandha ilinin Fulchori alt bölgesinde yeni bir yerleşim alanı inşa etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Brahmaputra Nehri'nin sürekli yer değiştiren yatağı, Bangladeş'in kuzey bölgelerinde yaşayan binlerce aile için her yıl yeni bir belirsizlik anlamına geliyor.

Güçlü akıntıların neden olduğu erozyon, tarım arazilerini kısa sürede yok ederken yerleşim alanlarını da kullanılamaz hale getiriyor. Bu süreçte birçok aile, geçim kaynaklarını ve evlerini kaybederek zorunlu göçe maruz kalıyor.

Ganj-Brahmaputra-Meghna gibi büyük nehir sistemlerinin taşıdığı yoğun çamur ve tortu birikimiyle oluşan çar bölgeleri ise bu kırılganlığın en yoğun yaşandığı alanlar arasında yer alıyor. Sürekli şekil değiştiren, kimi zaman tamamen ortadan kaybolan bu geçici ada ve kara parçaları, Bengalcede "yüzen ada" olarak adlandırılıyor.

Çamur ve tortu birikimiyle oluşan bu geçici ada yapılarında yaşayan topluluklar, özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle artık daha sık ve yıkıcı afetlerle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, her yıl tekrar eden, günlük yaşamı ve geleceğe dair planları doğrudan etkileyen yapısal bir sorun olarak öne çıkıyor.

Güvenli yerleşim alanı inşa edildi

Bu zorlu koşullara karşı TİKA tarafından desteklenen proje kapsamında Gaibandha'da yükseltilmiş bir platform üzerine güvenli bir yerleşim alanı inşa edildi.

Ada zemininden 5 metre yüksekliğe sıkıştırılmış toprakla oluşturulan oval platform, sel sularının yerleşime ulaşmasını engellemek ve erozyonu azaltmak amacıyla planlandı. Yerleşim sahasında balık yetiştiriciliği için bir havuz da bulunuyor.

Yeni yerleşim alanı, yıl içindeki sel dönemlerinde ada sakinlerine, geçimlik hayvanlarıyla birlikte güvenli barınma imkanı sağlayacak.

Yaklaşık 150-180 kişinin en az 15 yıl boyunca kalıcı olarak yaşayabileceği köy, acil durumlarda çevre yerleşimlerden gelen afetzedelere de sığınma alanı oluşturacak. Aynı zamanda balıkçılık ve sebze yetiştiriciliği gibi temel geçim kaynaklarının devamına da imkan verecek.

Eğitim ve sosyal etkinlikler kesintisiz sürdürülebilecek

Öte yandan proje çerçevesinde bölgede bir okul binası ve toplum merkezi de inşa edildi.

Engelli erişimine uygun yapılar, bölgedeki yetersiz elektrik altyapısı dikkate alınarak güneş enerjisi sistemiyle donatıldı. Böylece okulda eğitim, toplum merkezinde ise sosyal etkinlikler ve toplantılar kesintisiz sürdürülebilecek.

Bangladeş'te iklim değişikliğinin etkisiyle sel ve nehir erozyonu her yıl artarken Gaibandha'daki bu yerleşim alanı, çar bölgelerinde yaşayan toplulukların afetlere karşı direncini artıran bir model proje olarak öne çıkıyor.