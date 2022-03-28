- TİKA'dan Afganistan sağlık sektörüne yardım

KABİL - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın Afganistan koordinatörlüğü, başkent Kabil'de bulunan İbn-i Sina Bağımlılık Tedavi Hastanesi'nin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan su kuyusu ve rehabilitasyon amaçlı havuzun açılışını gerçekleştirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın Afganistan koordinatörlüğü, İbn-i Sina Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ne temel ihtiyaçların karşılanması için su kuyusu ve rehabilitasyon amaçlı yapılan havuzun açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay yaptığı konuşmada, "2019 yılında tamamlanan İbn-i Sina Bağımlık Tedavi Hastanesi parkı bitirilmiştir ve 2019'dan bu yana faaliyettedir. Orada tedavi gören insanlar gezebiliyorlar, oturabiliyorlar ve aileleri ile buluşabiliyorlar. Ayrıca burası tedavi süreçlerinde de önemli bir aktivite alanıdır. Dolayısıyla çok önemli bir hizmettir teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ve bağımlıkla mücadelenin önemli bir aşaması olan soğuk su tedavisi için de bir havuz ve tesisi birlikte yapılmıştır. Bugün itibariyle teslim edilmiştir ve bu havuza temin edecek su kuyusu da açılmıştır. Bu su kuyusu sadece havuza değil, tüm tesise de hizmet etmek üzere tasarlanmıştır" dedi.

Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Habibullah Akhundzada, "Afganistan İslam Emirliği'nin Sağlık Bakanlığı adına Türkiye'nin yardımlarından dolayı teşekkür ediyor, bu tür yardımların devamını diliyoruz" dedi.

"bin 700 hasta tedavi görüyor"

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal açılışta gerçekleştirdiği konuşmada hastanenin öneminden bahsederek, "Bugün burada TİKA tarafından 2021 yılının sonunda tamamlanan İbn-i Sina Bağımlılık Tedavi Hastanesi ve buna bağlı yapılan su kuyusunun açılışı için buradayız. Hastane de dönem dönem 2 bin 500 uyuşturucu bağımlısı tedavi görüyor. Şu anda bin 700 civarında hasta var. Biz de TİKA olarak toplumun kanayan yaralarına parmak basmak, bunlara çözüm üretmek ve sosyal problemlerin önüne geçmek amacıyla bu hastanede daha önceden de faaliyetlerimiz vardı. Şu anda da geçen seneki projeleri tamamladık bundan dolayı mutluyuz. Bu proje ile 240 metrekare kapalı alanda 16x9 metre ebatında bir havuz ve buna bağlı müştemilatlar yaparak buradaki hastanenin kullanımına sonduk. Yine aynı şekilde havuzun ve hastanenin tüm alanlarının suyunu karşılamak üzere bir su kuyusu inşa ettik" ifadelerini kullandı.