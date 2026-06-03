TİKA'nın Çad'daki projesi engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'da yürüttüğü mesleki eğitim projeleriyle dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımını desteklemeye devam ediyor.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla öne çıkan projelerden biri, TİKA'nın Çad'ın başkenti Encemine'de hayata geçirdiği mesleki eğitim programı oldu.

Çad'da hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların azaltılmasını amaçlayan proje kapsamında üretilen üç tekerlekli engelli bisikletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Atölyede gerçekleştirilen üretim sayesinde kursiyerlerin gelir elde etmelerine de imkan sağlanıyor.

Engelli bireylerin aktif rol aldığı atölye, ülkede engellilere yönelik sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının dikkati çeken örnekleri arasında gösteriliyor.

TİKA Encemine Koordinatörü Ceyhun Fatih Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Çad'da 2015'ten bu yana resmi olarak faaliyet gösterdiğini, bu süre içinde sağlık, eğitim, tarım ve insani yardım alanlarında 130'dan fazla proje ve faaliyeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Çad'daki çalışmalarında sürdürülebilir kalkınmayı öncelediklerini belirten Ergin, özellikle gençler, kadınlar ve engelli bireylerin mesleki beceriler kazanmasına yönelik projelere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Ülkede genç nüfusun yüksek olduğunu hatırlatan Ergin, Çad'ın 2030 Kalkınma Planı'nda yer alan gençlerin istihdamı hedefine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

? Engelliler üretime katılıyor

Bu kapsamda engelli bireylere yönelik kaynakçılık eğitimi düzenlediklerini anlatan Ergin, Kasım 2025'te başlayan ve iki ay süren eğitim programına 25 kişinin katıldığını söyledi.

Eğitim sürecinin ardından kursiyerlerin kısa sürede üretime geçtiğini belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Katılımcılar kaynakçılığı öğrendikten sonra 25 engelli bisikleti ve 5 motosiklet üretti. Üretilen 25 bisikleti ihtiyaç sahibi engelli bireylere hediye ettik. Beş motosikleti ise derneğe teslim ettik. Bunların satılmasıyla elde edilen gelir sayesinde üretimin devam etmesini hedefliyoruz."

Atölyede iki engelli ustanın da görev aldığını aktaran Ergin, projenin yalnızca eğitim vermekle sınırlı olmadığını vurgulayarak "Proje bittikten sonra kursiyerleri yalnız bırakmıyoruz. Daha önce eğitim verdiğimiz kişileri yeni projelerimize dahil ediyor, farklı işlerde görev almalarını sağlıyoruz. Böylece hem mesleklerini geliştirmelerine hem de gelir elde etmelerine katkı sunuyoruz." dedi.

"Burada engelliler, engelliler için üretim yapıyor"

Çad'da engelli bireylerin günlük yaşamda birçok zorlukla karşılaştığını ifade eden Ergin, engelli bisikletlerinin ülkede büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Atölyenin engelli bireylerin kurduğu derneğe ait olduğunu belirten Ergin, "Burada engelliler, engelliler için üretim yapıyor. Kaynakçılık ve deri işleme gibi alanlar engelli bireylerin yapabileceği önemli meslekler arasında yer alıyor. Gelen talepler de bu yönde oluyor. Biz de talepleri dikkate alarak projelerimizi şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Ergin, yeni dönemde başlayacak eğitim programlarında da üretilen engelli bisikletlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını, böylece hem eğitim sürecinin destekleneceğini hem de engelli bireylerin hareket kabiliyetinin artırılacağını dile getirdi.

?TİKA'dan sürdürülebilir kalkınmaya destek

Çad'da mesleki eğitim projelerinin yanı sıra kadınlara yönelik eğitim merkezleri, tarımsal kalkınma projeleri ve yetim çocuklara yönelik sosyal destek faaliyetleri de yürüttüklerini anlatan Ergin, TİKA'nın insani yardımın ötesine geçerek kalıcı ve sürdürülebilir projelere odaklandığını belirtti.

Ergin, "Yolda TİKA'nın destekleriyle dağıtılan bisikletleri kullanan engelli bireyleri gördüğümüzde büyük mutluluk duyuyoruz. İnsanların hayatına dokunan, kalıcı etkiler bırakan projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.