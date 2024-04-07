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TİKA, Bişkek'te 2 Bin 500 Kişilik İftar Verdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2 bin 500 kişilik iftar verdi.

Merkez İmam Serahsi Camisi'nin avlusunda, erkek ve kadınlar için ayrı ayrı yer sofrası kuruldu.

Caminin açık hava aşhanesinde üç dev kazanda nohutlu, kara üzümlü, etli pilav hazırlandı.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, kazan karıştırdı ve tabaklara yemek koydu.

Aşhanede hazırlanan iftar ikramlıklarını taşımak için gençler gönüllü oldu.

İftar sofrasında bir araya gelenlere, etli pilav, salata, ekmek, elma, çikolata, mandalina, bisküvi, hurma, meyve suyu ve su ikram edildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Öztürk ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur katılımcıların ramazanını tebrik etti.

İftar programına, Türk Büyükelçiliğin müşavirleri ve aileleri, Çuy bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri, Merkez İmam Serahsi Camisi imamları katıldı.

"Amacımız, Kırgız kardeşlerimizle ramazan sevincini paylaşmak"

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da 30 yıl içinde birçok proje ve faaliyet yaptıklarını belirterek, "Amacımız, Kırgız kardeşlerimizle ramazan sevincini paylaşmak." dedi.

1500 aileye gıda kolisi dağıttıklarını aktaran Öztürk, Merkez İmam Serahsi Camisi'nde bugün 2 bin 500 kişilik iftar verdiklerini sözlerine ekledi.

Kırgızistan'da Ramazan Bayramı 10 Nisan'da kutlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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