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TİKA Başkanı Kayalar, Bağdat'ta İmam Azam Külliyesini ziyaret etti

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Bağdat'ta İmam Azam Ebu Hanife en-Numan Külliyesinde proje incelemelerinde bulundu.

Kayalar, cami minberindeki çalışmalar, aydınlatma ve tefrişatın yanı sıra cami müzesi gibi TİKA tarafından gerçekleştirilen projeleri inceledi.

TİKA Başkanı, Külliyede, Irak Fıkıh Topluluğu Başkanı Şeyh Ahmed Hasan Taha ile bir araya geldi.

Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade eden Kayalar, misafirperverliklerinden dolayı Şeyh Taha'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İmam Azam'ı ziyaret etmesini umduklarını belirten Kayalar, "Bu Külliyede Türkiye'nin de dokunuşu var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın görmesi, açması ve dua etmesi çok önemli." diye konuştu.

"Başkan'ın (Erdoğan) ziyaretiyle insanlar sizi hayırla yad eder"

Irak Fıkıh Topluluğu Başkanı Şeyh Ahmed Hasan Taha da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen ziyaretine dair, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan'ın (Erdoğan) Irak ziyareti vesilesiyle iki ülke halklarının çıkarına hizmet edecek gelişmeler yaşanır. İnsanlar sizleri hayırla yad eder.

Türk halkı asil Müslüman halktır ve İslam alemine önderlik edebilecek bir halktır ve bundan da onur duyuyoruz. Filistin olaylarında da Türk halkının Filistin'e yönelik ciddi desteği olmuştur."

Şeyh Taha, Irak halkının "yorgun" bir halk olduğunu ifade ederek, yapılan projelerin iki ülke halkının menfaatine hizmet ettiğini vurguladı.

Türk şirketlerine de Irak'ta yatırım yapmaları çağrısında bulunan Şeyh Taha, TİKA'ya İmam Azam Külliyesindeki yenileme çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TİKA Başkanı, daha sonra Temiz Kardeşler Derneğiyle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi yardımında bulundu.???????

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Kaynak: AA / Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Serkan Kayalar İmam Azam Bağdat İnsan Hakları Dış Politika Güncel Haberler

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