Tika Başkanı Eren'den Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Ziyaret

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Sofya'da Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı ile bir araya gelerek dini, kültürel ve toplumsal hayat üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı'yı ziyaret ettim. Görüşmemizde Bulgaristan'daki dini, içtimai ve kültürel hayat başta olmak üzere birçok alandaki mevcut durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik. Kıymetli hocamıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
