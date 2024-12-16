TİKA, Afganistan'ın kuzeyinde tadilatını gerçekleştirdiği iki okulu hizmete açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki iki okulu onardı ve törenle hizmete açtı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki kalkınma projelerine verilen destek sürüyor.

Bu kapsamda, ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Kale-i Zal ilçesinde bulunan Halil Saadet İlkokulu ile Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulu onarımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Proje kapsamında okulların çatıları tamir edildi, sınıfların iç ve dış duvarlarının sıva ve boyaları yapıldı, kapı ve pencereleri yenilendi, asma tavanları döşendi ve vantilatörler monte edildi.

Ayrıca, okulların elektrik ve su tesisatları onarıldı, elektrik ihtiyacının karşılanması için de güneş panelleri eklendi.

Okulların açılış töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, bölgedeki eğitim altyapısının güçlendirilmesini ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almasını istediklerini vurguladı.

Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin daha güvenli ve modern koşullarda eğitim alacağını anlatan Taşdemir, Afganistan halkına yönelik yardımların süreceğini belirtti.

Kunduz Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kari Salih Muhammed Nikmel ise söz konusu destek nedeniyle Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.