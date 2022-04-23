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TİKA, Afganistan'da Türkoloji öğrencilerine iftar verdi

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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TİKA, Afganistan'da Türkoloji öğrencilerine iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında başkent Kabil'de bulunan Eğitim ve Öğretim Üniversitesi ve Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine iftar yemeği verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında başkent Kabil'de bulunan Eğitim ve Öğretim Üniversitesi ve Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine iftar yemeği verdi.

TİKA Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, Büyükelçilik Ticaret Ataşesi Caner Bolat, Afganistan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Çağatay Sünerin, Türk Hava Yolları Afganistan Müdürü Raif Asana ve davetliler katıldı.

Türkoloji bölümü öğrencileri, programın kendileri için bir farklılık oluşturduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğa ve kadim ilişkilere değinen öğrenciler, Türkiye devletine ve halkına şükranlarını dile getirdi.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan, Türkiye, Kabil, TİKA, Güncel, Haberler

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