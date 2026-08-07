TİKA'dan Afganistan'a Su, Eğitim ve Tarım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın farklı bölgelerinde su, eğitim ve tarım alanlarında çeşitli projeleri hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Murdiyan ilçesinde uzun süredir yaşanan temiz içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla derin su kuyusu açıldı, su pompa sistemi, yüksek kapasiteli su deposu ve güneş enerjisi destekli altyapı kuruldu.

Projeyle ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan binlerce kişinin güvenli içme suyuna erişimi sağlandı.

Hoca Doku ilçesinde de içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla derin su kuyusu açılırken yüksek verimli dalgıç pompa ve su deposu kuruldu. Sistemin sürdürülebilir işletilmesi için enerji ve kontrol altyapısı da tamamlandı.

TİKA ayrıca Gazi Lisesi bünyesinde modern bir kütüphaneyi hizmete açtı. Kütüphane, kitaplık, masa ve sandalyelerin yanı sıra bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı ve yangın güvenlik ekipmanlarıyla donatıldı. Öğrencilerin daha uygun koşullarda yararlanabilmesi için iklimlendirme sistemi de kuruldu.

Faryab'da ise tarımsal üretimin geliştirilmesi ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla 220'şer metrekarelik iki uygulama serası hizmete açıldı.

Kaynak: AA