Gürcistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı. Yoğun katılım nedeniyle birçok kişi namazını sokakta kıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Cuma Camisi'nde Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Tiflis ve ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla sabah erken saatlerinde çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Başkentin tarihi eski Tiflis semtinde yer alan camiyi dolduran Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen çok sayıda kişi, namazını caminin önündeki sokağa serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı.

Camideki bayram namazını, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov kıldırdı.

Burada vaaz veren Eminov, Kurban Bayramı ve kurban kesmenin önemini anlattı.

Etibar Eminov, tüm Müslümanları dünyadaki zorluklara karşı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ederek, "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Güçlü olmalısınız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
