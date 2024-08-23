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Bakanlık düğmeye bastı! Et fiyatlarındaki düşüşü tüketicilere yansıtmayan kasaplara işlem başlatılacak

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Ticaret Bakanlığı, tüketiciler için harekete geçti. Et fiyatlarındaki düşüşü tüketicilere yansıtmayan kasaplara cezai işlem başlatılacak.

Son dönemlerde et fiyatlarındaki düşüşü vatandaşa yansıtmayan kasaplar için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattı. Yapılan denetimlerde fiyatlardaki düşüşü vatandaşa yansıtmayan kasaplara cezai işlem uygulanacak.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Ticaret Bakanlığı Güncel Haberler

500

Yorumlar (10)

demir Can:

Yav he he

63
10
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Yasemin Kırlangıç:

Zam geldi 2 gündür nasıl oluyor bu

26
2
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Cumali Yılar:

yav ne düşüşünden bahsediyorsunuz yemin cuvali 550 lira maliyet yüksek et dusuk ali babanin ciftligi var gidip ordan belaş yem saman ot alıyoruz

13
11
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Sefa Altun:

İNSANLARIN AKLİYLA DALGA GECMEYİ NE ZAMAN BİRAKİRSİNİZ ACABA;-)

15
4
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Sefa Altun:

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR....

8
0
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Sefa Altun:

EEE DUNE KADAR NERDEYDİNİZ GÜNAYDIN.....

7
0
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Tahsin Dönmez:

Bitirdiler toparlamaya çalışıyorlar.

6
0
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vatandaş:

mal varlıklarına el konulsun. bir daha esnaflık yapılamaz cezası verilsin.

5
1
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Salim:

BUNA KİM İNANIR KADİR İNANIRRRRRRRRRRRRRR

5
0
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Sinan Uygun:

Kocaeli Kandıra ya da Bir el atın

1
0
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