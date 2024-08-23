Bakanlık düğmeye bastı! Et fiyatlarındaki düşüşü tüketicilere yansıtmayan kasaplara işlem başlatılacak
Ticaret Bakanlığı, tüketiciler için harekete geçti. Et fiyatlarındaki düşüşü tüketicilere yansıtmayan kasaplara cezai işlem başlatılacak.
Son dönemlerde et fiyatlarındaki düşüşü vatandaşa yansıtmayan kasaplar için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattı. Yapılan denetimlerde fiyatlardaki düşüşü vatandaşa yansıtmayan kasaplara cezai işlem uygulanacak.
Ayrıntılar geliyor...