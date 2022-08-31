Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul kırtasiye ürünlerini denetliyor

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin okulların açılması öncesinde İstanbul'da devam eden kırtasiye ürünleri denetimi kapsamında, kırtasiyelerden toplanan numuneler akredite laboratuvarlarda inceleniyor.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Üstünel, EkoTeks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri AŞ'de yapılan testlere ve denetim süreçlerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üstünel, her eğitim öğretim yılından önce olduğu gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce de Bakanlık tarafından okul alışverişlerinde güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetim yapıldığını dile getirdi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğini ve hassas tüketici grubu olarak gördükleri çocukların sağlıklarını riske etmemek için riskli ürünlerin tespit edildiğini belirten Üstünel, "Kırtasiye, okul kıyafetleri, çocuk ayakkabıları, çocuk çantaları gibi ürünlere ilişkin imalatçıların ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde kapsamlı denetimler yapmaktayız. Ayrıca ticaret denetmenlerimiz, bu ürünlerin satışını yapan yerlerde ürün güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapmaktadır." diye konuştu.

"Akredite laboratuvarlarda çeşitli kimyasal ve fiziksel testler uygulanıyor"

Ticaret Bakanlığı'na bağlı denetmenlerinin riskli gördükleri ürünlerden numuneler alarak fiziksel ve kimyasal testler yapılmak üzere akredite laboratuvarlara sevk ettiğini dile getiren Üstünel, "Akredite laboratuvarlarda çeşitli kimyasal ve fiziksel testler uygulanmaktadır. Nedir bu fiziksel ve kimyasal testler? Azo bayar, kadmiyum, kurşun, fitalat gibi kullanımı kısıtlanmış kimyasalların bulunup bulunmadığına bakıyoruz. Fiziksel olarak yaptığımız testlerde ise özellikle 3 yaş altı çocuklarımızın sağlıklarını riske etmemek için küçük parça bulundurup bulundurmadığı, tekstil ve ayakkabı ürünlerinde ise bağcıkların ve kordonların ilgili standartlarına uygun olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Ayrıca bu ürünlerin üzerlerindeki uyarı ve işaretlerin bulunup bulunmadığı, tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiketlerin standartlarına uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Üstünel, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünleri piyasadan toplattıklarını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"İmalatçı veya ithalatçısına idari para cezası uyguluyoruz. Ayrıca bu uygunsuz bulunan ürünleri, bakanlığımızın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) vatandaşlarımızın görmesi için yüklüyoruz. Vatandaşlarımız bu ürünlere 'www.gubis.gov.tr' veya 'guvensizurun.gov.tr' internet adreslerinden ulaşabilirler."

Tüketicilere tavsiyeler

Tüketicilere uygun kırtasiye ürünleri kullanma noktasında tavsiyede bulunan Üstünel, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz öncelikle aldıkları ürünlerinin ambalajlarındaki uyarı ve işaretleri dikkatlice okumalılar. Ürünleri, uyarı ve işaretleriyle kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanmak gerekmektedir. Vatandaşlarımızın imalatçının ve ithalatçının adı, açık adresi, markası, modeli ve Türkçe kullanım uyarıları olmayan ürünleri satın almamaları gerekir. Ayrıca oyuncak görünümlü veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünleriyle ilgili mutlaka üzerindeki yaş uyarıları dikkate alınmalı. Kuru boyalar, pastel boyalar, parmak boyalar, oyuncak niteliği gibi olan silgiler, oyuncak görünümlü kalemtıraşlarda da mutlaka CE işaretinin bulunup bulunmadığına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.

Tekstil ürünlerinde ise vatandaşlarımız alışveriş yaparken mutlaka etiketlerine dikkatlice bakmalı ve etiketine göre satın almaları gerekiyor. Zira tekstil ve ayakkabı ürünlerinde etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Vatandaşların buna dikkat etmeleri gerekmektedir."

Üstünel ayrıca denetimlerin devam ettiğini ve test sonuçlarını beklediklerini ifade ederek, tüketicilerin güvensiz buldukları ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na, CİMER'e, e-devlet ve bakanlığın internet sitesindeki iletişim adreslerine şikayet talebinde bulunabileceklerini sözlerine ekledi.