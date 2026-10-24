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Tibet'te 7,0'lık depremin ardından Kızılhaç bölgeye 3.800 koli yardım gönderdi

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Xizang'ın Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde perşembe günü Beijing saatiyle 22.33'te 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Kızılhaç Derneği bölgeye çalışma ekibi ile 3.800 koli yardım malzemesi sevk etti.

LHASA, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da taşınan yardım malzemeleri, 23 Ekim 2026.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentinin Baqen ilçesinde perşembe günü Beijing saatiyle 22.33'te 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Kızılhaç Derneği, yerel yardım çalışmalarına rehberlik etmek üzere afet bölgesine bir çalışma ekibi gönderdi. Dernek ayrıca aile yardım kiti, hijyen kiti, ısıtıcı, çadır, mont, katlanır yatak ve yorganların da aralarında bulunduğu 3.800 koli yardım malzemesi sevk etti. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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