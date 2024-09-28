THY, Lübnan seferlerini 6 Ekim'e kadar iptal etti

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının arttırmasının ardından daha önce 30 Eylül'e kadar seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 6 Ekim'e kadar uzattı.

BEYRUT SEFERLERİNİ İPTAL EDEN THY'DEN YENİ KARAR

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı. Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar 30 Eylül'e kadar Beyrut seferlerini iptal eden THY, bu süreyi uzattı.

UÇUŞLAR 6 EKİM'E KADAR YAPILMAYACAK

Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi 1-2-3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Beyrut'a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Havayolu şirketi uzun zamandır bu kente sadece gündüz uçuşlar gerçekleştiriyordu.