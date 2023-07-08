THY Kaptan Pilotunun Ölümüne Neden Olan Taşın Fırlamasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Ankara'da Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot Saygın Doğan'ın ölümüne neden olan taşın fırlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada taşı yola döşeyen taşeron firma sorumlusu ve otomobil sürücüsü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ANKARA'da Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot Saygın Doğan'ın (38), 21 Haziran'da otoyolda otomobilinin ön camına isabet ederek ölümüne neden olan taşın fırlamasına, karşı şeritte hasarlı kaza yapan otomobilin yol açtığı belirlendi. Aracındaki hasar otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kamerası ile tespit edilen A.D., Sivas'ta gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sürücü ile taşı yola döşeyen taşeron firma sorumlusu hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan soruşturma açıldı.

Kaza, 21 Haziran'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini bayram öncesi ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Saygın Doğan, 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten fırlayan taş aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

Öte yandan söz konusu taşın da Karayolları adına taşeron bir firma tarafından yola döşenen taşlardan birisi olduğu belirlendi. Taşeron firmanın sorumlusunun da soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Sürücü A.D. ile taşeron firma sorumlusu hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.