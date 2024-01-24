THY Genel Müdürü Ekşi, sekizinci "MeeTürkItaly" etkinliğinin konuğu oldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "MeeTürkItaly" etkinliklerinin sekizincisine konuk oldu.

İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda düzenlenen ve daha önce birçok önemli ismi konuk eden "MeeTürkItaly" program serisinin 2024'teki ilk etkinliğinde konuşan Ekşi, THY'nin önemini anlattı.

Etkinliğin açılışında konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, "Venedik Sarayı'nda özel bir akşam. Bu kez gerçekten farklı bir konuğumuz var. Bugün çok büyük bir keyifle Bilal Ekşi'yi ağırlıyoruz." dedi.

Marrapodi, diplomasinin havacılık yönünün de konuşulması gerektiğini, THY'nin bu konuda çok önemli bir rol üstlendiğini ve Türkiye'yi dünyanın geri kalanına bağladığını vurguladı.

Sekizinci "MeeTürkItaly" etkinliğinin konuğu olan THY Genel Müdürü Ekşi de konuşmasında, THY'nin kuruluşundan bugüne serüvenini ve geleceğe dair planlarını kısaca anlattı.

THY'nin 1933'te 5 uçakla yola çıktığını aktaran Ekşi, özellikle 2000'li yıllarla birlikte büyük bir atılım yapıldığını ve bu atılımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "havayolu halkın yolu olmalı" sloganının ve vizyonunun önemli olduğunu ifade etti.

Ekşi, "2003 yılında 65 uçağımız varken bugün 440 uçağa bizi götüren yolculuk o vizyonla başladı. Bugün 440 olan uçak sayımız 10 yıl sonra, yani 2033 yılında 813'e çıkacak." dedi.

Türkiye'deki havalimanı sayısındaki artışın da THY'nin gelişimine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Ekşi, özellikle İstanbul'un konumunun sağladığı avantajın değerlendirildiğini ve şehrin bir "topla-dağıt" merkezi haline getirildiğini söyledi.

Ekşi THY'nin en fazla yurt dışı uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğunu hatırlattı.

Türk ve İtalyan iş insanlarının katıldığı etkinlik, konuşmaların ardından verilen ikramla sona erdi.