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Thames Nehri'nin kaynağı kurumaya başladı

- Thames Nehri'nin kaynağı kurumaya başladı İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Thames Nehrinin kaynağı, sıcak hava dalgası ve kuraklığın etkisiyle kurumaya başladı.

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- Thames Nehri'nin kaynağı kurumaya başladı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Thames Nehrinin kaynağı, sıcak hava dalgası ve kuraklığın etkisiyle kurumaya başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri'nin kaynağı, yağışların azalması ve Temmuz ayında ülkede sıcaklık rekorunun kırılmasına yol açan sıcak hava dalgasının etkisiyle kurumaya başladı. Cirencester kasabasından başlayıp başkent Londra'dan geçerek Kuzey Denizi'ne doğru dökülen nehrin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Nehir Güvenliği Vakfı'nda görevli Christine Colvin, "Thames Nehri'nin kaynağında gördüğümüz şey, ne yazık ki şu anda ve gelecekte ülke genelinde karşı karşıya olduğumuz durumun göstergesidir. Kaynağın yazın kuru olması alışılmadık bir durum olmasa da nehrin artık 5 mil daha aşağıdan aktığını görmek benzeri görülmemiş bir durum. İklim krizi, kuraklık ve sıcak hava dalgaları dahil olmak üzere daha aşırı kötü hava şartlarına yol açıyor ve açmaya devam edecek. Bu da nehirler ve sonuç olarak daha geniş araziler için ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Ülkenin iklim krizine karşı önlem alması gerektiğini belirten Colvin, "Şebeke altyapısı sızıntılarının giderilmesi, yurt içinde daha verimli su kullanımının yanı sıra son derece ihtiyaç duyulan yeşil altyapının bir parçası olarak sürdürülebilir drenaj çözümlerinin uygulanması gerekir" şeklinde konuştu.

İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi göre ülkenin güneyinde 1836'dan bu yana en sıcak Temmuz ayı yaşandı ve ortalama yağışın yalnızca yüzde 17'si görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç - Güncel

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