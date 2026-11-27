(İSTANBUL) Halk TV çalışanlarına yönelik operasyon ve 12 Punto haber sitesinin sosyal medya hesabının engellenmesiyle ilgili TGC açıklama yaptı. "Erişim engeli, yayın durdurma, gözaltı ve tutuklulukla gazetecilik yapılmaz!" ifadelerine yer verilen açıklamada gazetecilerin haberleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmaması, haberlerin içeriğine ilişkin iddiaların somut delillerle ortaya konması istendi. Gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin ölçülülük ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi, kayyım atanan Halk TV ile Sözcü TV çalışanlarının mesleklerini yapabilmesi ve yayın akışının halkın haber alma hakkını koruyacak biçimde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Halk TV'de çalışmış gazetecilere yönelik gözaltı kararları ve 12 Punto haber sitesinin sosyal medya hesabının engellenmesiyle ilgili açıklama yaptı. "Her siyasi görüşten yurttaşın doğru haberi öğreneceği kapıların birer birer kapatıldığına" dikkat çekilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 163. sıraya gerilemiştir. Bu gerilemenin temel nedenlerinden biri, halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Oysa haber alma hakkı, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gazeteciler de bu kamu yararının gerçekleşmesi için görev yapmaktadır. TC Anayasası'nın 26. maddesi düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü, 28. maddesi ise basının özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Gazetecilere yönelik haksız gözaltı kararları, yalnızca basın özgürlüğünü değil, toplumdaki adalet duygusunu da zedelemektedir.

İKİ YILDA 11 TV KANALINA KAYYIM ATANDI

Ne yazık ki son iki yılda 11 televizyon kanalına kayyım atanmıştır. Önce Tele1'e kayyım atanmış, T24'e erişim engellenmiş, 14 Ekim'de Halk TV'nin yayını durdurulmuş, 17 Kasım'da Sözcü TV ile internet sitesini yayımlayan şirkete kayyım atanmıştır. Bugün ise bir yandan Halk TV'de gazeteciler gözaltına alınmış, bir yandan 12 Punto'nun 330 bin takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmiştir. Her siyasi görüşten yurttaşın doğru haberi öğreneceği kapılar birer birer kapatılmaktadır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Halk TV soruşturmasının üçüncü dalgasında aralarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun da bulunduğu suçlamalarla 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiş, dokuz kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında kanalın ekranda çalışan üç gazetecisi, Ece Üner, Deniz Bayramoğlu ve üyemiz Kürşad Oğuz da vardır. Başsavcılık, gazetecilere yapıldığı öne sürülen ödemeler karşılığında 'talimatlı gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığını' ileri sürmektedir.

KİMSE YARGI DENETİMİNİN DIŞINDA DEĞİLDİR

Hukuk devletinde hiç kimse yargı denetiminin dışında değildir. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, haberin yayımlanması karşılığında maddi çıkar sağlanmasını meslek ilkelerine aykırı sayar. Böyle bir iddia kanıtlanırsa bu etik ve hukuki bir sorundur. Ancak iddialar henüz kesinleşmiş bir hükümle değil, soruşturma aşamasında ileri sürülmektedir. Yargı ve idari süreçlerde şeffaflık, ölçülülük ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin esas alınması; soruşturma kapsamındaki iddialar ile haber ve yorum faaliyetlerinin birbirine karıştırılmaması zorunludur. Bir haberin doğru ya da yanlış olması hukuki ve mesleki bir tartışma konusudur. Haberler üzerinden gözaltı ve tutuklama ise basın özgürlüğü bakımından ağır bir müdahaledir. Gözaltı ve tutuklama son çaredir; haberlerin 'talimatlı' olduğu iddiası ancak somut, doğrulanabilir delillerle ve ölçülü yöntemlerle araştırılabilir. Henüz kesinleşmiş bir hüküm yokken kullanılan kesin hükümlü ifadeler de masumiyet karinesi (Anayasa Madde.38) bakımından özen gerektirir.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, 12 Punto'nun 330 bin takipçili instagram hesabı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın talebiyle Türkiye'den erişime engellenmiştir. Kararın dayanağı ve gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bir haber hesabının tümüne erişimin engellenmesi yurttaşların haber alma hakkını doğrudan zedeler. 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi de erişim engelinin kural olarak ihlale konu içeriğe yönelik verilmesini öngörmektedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Siber Güvenlik Yasası görüşülürken de bu yetkilerin basın ve ifade özgürlüğü önünde yeni bir engel oluşturacağını belirtmişti. Basın özgürlüğü demokratik toplumun ve yurttaşların doğru, zamanında ve çok sesli bilgiye erişim hakkının temel güvencesidir. Yayın organlarını karartan, gazetecileri susturan, haber hesaplarını görünmez kılan tedbirlerin hukuk devleti, kanunilik ve ölçülülük ilkeleriyle bağdaşmayacağı açıktır. Kayyım uygulaması da, erişim engeli de medyayı ve muhalif sesleri susturmanın, çok sesliliği azaltmanın ve basını vesayet altına almanın aracına dönüşmemelidir.

GÖZALTI VE TUTUKLULUK ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİYLE DEĞERLENDİRİLMELİ

1.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak gazetecilerin haberleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmamasını, haberlerin içeriğine ilişkin iddiaların somut delillerle ortaya konmasını istiyoruz.

2. Gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin ölçülülük ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesini, kayyım atanan Halk TV ile Sözcü TV çalışanlarının mesleklerini yapabilmesini ve yayın akışının halkın haber alma hakkını koruyacak biçimde sürdürülmesini talep ediyoruz.

3.Aralarında üyemiz Merdan Yanardağ ve Murat Ağırel'in yer aldığı tutuklu bulunan 12 gazetecinin serbest bırakılmasını bekliyoruz.

4. T24'e erişim engelinin kaldırılmasını istiyoruz. 12 Punto Haber Sitesi'nin hesabına yönelik erişim engelinin dayanağı ve gerekçesiyle birlikte kamuoyuna açıklanmasını ve hukuka aykırılık tespit edilirse derhal kaldırılmasını bekliyoruz. Erişim engeli, yayın durdurma, gözaltı ve tutuklulukla gazetecilik yapılamayacağı açıktır. Gazetecilik suç değildir. Halkın haber alma hakkı engellenemez!"

Kaynak: ANKA