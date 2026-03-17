Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

"Sosyal deney "adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan hesaplara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında "Testo Taylan" adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız dahil 3 kişi gözaltına alındı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videoların kadınları aşağıladığını ve tacizi normalleştirmeye çalıştığını tespit etti.
  • Y.H., U.U. ve 'Testo Taylan' adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından gözaltına alındı.
  • İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sanal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde; "Sosyal Mühendis Akademi" başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

KADINLARA YÖNELİK TACİZİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen nitelikte davranışlar barındırdığı belirtildi. İçeriklerin, genel ahlakı zedeleyecek boyutta olduğu ve geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların 'sıradan' gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

TESTO TAYLAN DAHİL 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan içerik üreticisi Y.H. ve U.U. İstanbul'da, ilgili videoyu kendi hesabından yayımlayarak geniş kitlelere ulaştıran "Testo Taylan" adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür eylemlere karşı adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, toplumsal barışı zedeleyen içeriklerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
