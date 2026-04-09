Teslime'yi öldüren erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

AYDIN'da zeytinlik alanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Efe Fidan (19) 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmışmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy yolu mevkisinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan, zeytinlikte başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklandı. İlk ifadesinde; Teslime'yi telefon bul uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde ölü olduğunu öne süren Fidan, mahkemedeki savunmasında, birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini ancak Teslime'nin "Seni seviyorum" diyerek intihar ettiğini iddia etti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efe Fidan hakkında 'Tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; tutuklu sanık Efe Fidan'ın ifadelerinin çelişkili olduğu vurgulanıp, Teslime Hanedan ile aralarında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi husumet bulunduğuna dikkat çekildi.

TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ

Teslime Hanedan'ın ayrılmak istediği, Efe Fidan'ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce de şiddet uyguladığına dair tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının dosyada yer aldığı belirtildi. Ayrıca Efe Fidan'ın "Teslime, 'Seni seviyorum' dedikten sonra silahla kendi başına ateş etti" ifadesinin aksine son günlerde olan yazışmalarda ağır hakaret ve tehditler bulunduğu da iddianameye girdi.

BİTİŞİK DEĞİL, YAKIN ATIŞ İLE VURULMUŞ

İddianamede ayrıca Teslime Hanedan'ın intihar ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, atış artığına rastlanmadığı, atışın 'bitişik' değil; 'yakın atış' olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. Silahın temini ve olay yerindeki kamera görüntülerinin Efe Fidan'ın beyanlarında bulunan "Teslime'nin de tabancayı aldığı sırada yanında olduğu ve hatta tabancayı belinde yoklayıp sonrasında çantasına koyduğu" ifadesini kamera kayıtlarının doğrulamadığı kaydedildi. Sanığın olay öncesi ve sonrası konuşmalarında öldürmeye yönelik tehditler içeren ifadeler kullandığı da deliller arasında gösterildi.

TESLİME'Yİ ELİNDEN YARALAYIP, BOĞAZINI SIKMIŞ

Efe Fidan'ın olaydan bir gün önce evde Abdülkadir Ç. ve diğer 2 erkekle uyuşturucu kullandığını öğrendiği Teslime Hanedan ve beraberindekilerin dışarı çıkmasının ardından araçla kovalayıp, önlerini kestiği de iddianamede yer buldu. Fidan'ın önlerini kestiği Abdülkadir Ç.'yi darbettiği, Teslime Hanedan'ın kapıyı kilitlemesi nedeniyle onu darbedemediği belirtildi. Fidan'ın olaydan sonra Teslime Hanedan ve Elif Sıla A. ile evde görüştüğü ve burada Hanedan'ı elinden yaralayıp, boğazını sıktığına dosyada yer verildi.

'OĞLUNUZ UYUŞTURUCU SATIYOR'

Ayrıca iddianamede; Efe Fidan'ın olay öncesi verdiği 16 bin TL'yi geri istediği Hanedan'ı, parayı harcadığını söylemesi üzerine annesini aramakla tehdit ettiği de belirtildi. Bunun üzerine Teslime Hanedan'ın babasını arayıp, "Oğlunuz uyuşturucu satıyor ve kullanıyor' diyeceğini söylemesi üzerine Efe Fidan'ın ölümle tehdit ettiğine de iddianamede dikkat çekildi.

TELEFON YAZIŞMALARI İDDİANAMEDE

Ayrıca Teslime Hanedan ile Efe Fidan'ın telefon yazışması da iddianameye girdi. Telefon konuşma kayıtlarında; Hanedan'ın uyuşturucudan kurtulmak istediği ancak Fidan'ın devam ettirdiği ve bırakmasını engellediği ifade edildi. Tüm bu hususları birlikte değerlendirdiğinde; Fidan'ın, Hanedan'ı önceden planlayarak, olay yerine götürüp intihar görünümü vererek başından silahla vurmak suretiyle öldürdüğü kanaatine varıldığı iddianamede belirtildi.

SAVCI, İLK DURUŞMADA MÜTALAASINI VERDİ

Savcı, 12 Mart'ta Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasında; Teslime Hanedan'ın intihar etmediği, olay sırasında yanında bulunan sanık Efe Fidan tarafından başından silahla vurularak öldürüldüğünü değerlendirdi. Dosyada yer alan konuşma ve yazışma kayıtlarında sanığın olay öncesinde tehdit içerikli ifadeler kullandığına dikkat çekilen mütalaada, Fidan'ın çevresine gönderdiği mesajlarda maktul ve bazı kişileri öldürmekten bahsettiği belirtildi. Savcı ayrıca olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığına dair değerlendirmelere de yer verdi. Olay yerinde boş kovan bulunması, tanık beyanları ve sanığın olaydan önce havaya ateş ettiği yönündeki iddiaların intihar iddiasını desteklemek için oluşturulmuş bir kurgu olabileceğini ifade etti.

CİNAYETİN PLANDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Mütalaada; sanığın Teslime Hanedan'ın kendisinden ayrılmak istemesi, başka kişilerle görüşmesi, para meselesi ve ailesine uyuşturucu kullandığını söyleyeceğini belirtmesi gibi nedenlerle cinayeti planladığı değerlendirildi. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde savcılık, sanık Efe Fidan'ın Teslime Hanedan'ı tasarlayarak tabancayla başından vurup öldürdüğünü belirterek, 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Efe Fidan, sanık Fidan'ın anne ve babası ile, öldürülen Telime Haneden'ın anne ve babası ile tarafların avukatları ve tanıtlar katıldı. Mahkeme heyeti, tanıkları dinlenilmesinin ardından kararını açıklayıp, sanık Efe Fidan'ın temyiz yolu açık olmak üzere 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmışmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA VERİLDİ

Duruşma çıkışında açıklama yapan Hanedan ailesinin avukatı Ahmet Çetinbilek, "Bugün, 6 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybeden Teslime Hanedan cinayeti ile ilgili ikinci celse duruşması yapıldı ve bu duruşmada bu cinayet bir karara bağlandı. Sanık Efe fidan hakkında 'kasten öldürme'den ceza verildi ve aynı zamanda kadına karşı işlendiğinden bahisle artırım uygulandı ve ceza ağırlaştırılmış hapis cezasına çevrildi. İddia makamı aynı mütalaayı tekrar etti. Savcı, ilk celse de hem kadına karşı kasten öldürme hem de tasarlayarak kasten öldürmeden dolayı ceza istemişti ancak mahkeme burada tasarlayarak değil; kadına karşı kasten öldürme olduğunu kanaat getirdi. İki hafta içinde mahkeme, bu kararı hangi gerekçeyle verdiğini açıklayacak. İki hafta içinde gerekçe açıklandıktan sonra müdafiler, buna İzmir İstinaf Mahkemesi'ne itiraz edeceklerdir" dedi.

'İTİRAZDA BULUNACAĞIZ'

Çetinbilek, "Şu aşamada yerel mahkeme aşaması bitti. Biz adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz, ceza yargılaması amacı maddi gerçeği ortaya çıkartmaktır. Bu davada toplanan subuti deliller uyarınca, sanığın suça eğilimli kişiliği, daha önceden atmış olduğu tehdit mesajları, madde bağımlılığı, tanıklarla olanlar ifadelerindeki çelişkiler, otopsi raporundaki darp cebir bulguları ve mesajlardaki dökümler incelendiğinde aslında biz bunu tasarlayarak bir cinayet olduğunu kanaatindeyiz. Ancak mahkeme bunun tasarlayarak olmadığına kanaat getirdi. Biz bu noktada üst mahkemeye bir itirazda bulunacağız" diye konuştu. Baba Beytullah Hanedan ise "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı