Özcan Özel: 'Baba ocağını kimse bırakmasın'

(DENİZLİ) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir CHP üyesinin tepki olarak partiden istifa edeceğini söylemesi üzerine Özel, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da senin gibi kızmış, butlana tepki olsun diye istifa etti. Bekleyin. Hukuk işleri var, siyasi mücadele var, bir şekilde biz bu partiyi geri alacağız. Çare kalmadı o zaman birlikte karar veririz. Şimdilik baba ocağını kimse bırakmasın" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde pazaryeri ziyaretinde pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Özel'in pazaryerine girişi eşnasında pazar alışverişi yapan bir vatandaş Özel'e "Başkanım, sakın akanıza bakmayın daima önünüze" diyerek seslendi.

Pazarın girişinde tezgahını kuran bir esnaf ile sohbet eden Özel, "Kendiniz mi üretiyorsunuz?" sorusuna esnaf, "Evet, kendimiz yetiştiriyoruz" dedi. Esnaf, Özel'in "Ürünler doğal mı?" sorusuna ise, "Kimyasal değil, tamamen organik" karşılığını verdi.

Özel, tezgahta sebze seçen bir vatandaş, "Kaç para emekli maaş alıyorsun?" diye sorması üzerine vatandaş, "21 bin lira" yanıtını verdi. Ardından, Özel alışveriş poşetlerini işaret ederek toplam fiyat tutarını sorması üzerine vatandaş, "Ben verdim bunlara, 500 lira vardı üstümde hepsi bitti. Zaten o 50 lira, bu 40 lira derken gitti. Para, pul yok. Emeklinin hali gerçekten acınacak halde" ifadelerini kullandı. Vatandaş, "Emeklinin hali gerçekten çok zor" derken Özel de, "Düzelteceğiz inşallah. Her mitingde, her hafta sizi, emeklileri konuşuyorum. Emeklilerin de hepsi bizi destekliyor. İktidar gördü ki, 'pabuç bağlı, emekliler iktidarı değiştirecek' bizim partiye saldırdılar. Şimdi partiyi kurtaracağız, sonra sizi kurtaracağız" dedi. Esnaf, "İnşallah, her zaman arkanızdayız" dedi.

PAZARCI ESNAFIN DA "HAYAT PAHALILIĞI" TEPKİSİ

Domates satan pazar esnafının fiyatların düştüğünü söylemesi üzerine Özel, "Üç harflilere git 100 lira. Üç harfliler 100 liraya domates satıyordu" ifadelerini kullandı. Pazarcı esnafına bugün tahmini kaç kilo satarsın demesi üzerine esnaf da 500 ila 800 kilogram arasında bir satış yapabileceğini dile getirdi. Özel de, "Anca mazotu falan kurtarır" karşılığını verdi.

Bir başka pazarcı esnafı da, "Çalışmaya çalışıyoruz başkanım. Domates para etmiyor ki… Çiftçi isyanda" diyerek tepkisini dile getirdi. Domatesin fiyatının 20 liraya düştüğünü belirten esnafa Özel, "Pahalı olunca millet alamıyor, ucuzlayınca çiftçi para kazanamıyor" dedi. Ortalama 200 kilogram satış yapabileceğini söyleyen esnaf, "İşçilerin maaşı çıkmıyor" diye konuştu. Esnaf da "Mazot pahalı, girdiler pahalı, ilaç pahalı, gübre pahalı, her şey pahalı… Hayat pahalı Türkiye'de hayat" ifadelerini kullandı. Özel ise esnafın konuşmasının ardından, "Milletin alım gücü yok o yüzden satan kazanamıyor, alan alamıyor. Düzelteceğiz bunları" değerlendirmesinde bulundu

ÖZEL: ŞEKER FABRİKALARINI ÖZELLEŞTİRMESELERDİ PANCAR BU HALE DÜŞMEZDİ

Pazarda bir vatandaş ile sohbet eden Özel, "Şeker fabrikalarını kapatmasalardı, özelleştirmeselerdi, pancar bu hale düşmezdi. Bizim bu Veli Ağbaba, 30 milletvekilini doldurdu, Türkiye'deki bütün şeker fabrikalarını gezdi, kapatmayın diye, dinletemedik. Kapandı, özelleşti. Özel sektör işine gelirse çalıştırıyor, gelmezse başka fabrikaya yolluyor. Kota yok, satın alma garantisi yok, perişan oldu pancar üreticisi. Pancar olmayınca bu sefer küspe olmuyor, küspe olmayınca hayvancılıkta pahalı yeme kalıyoruz. Bunların hepsinin çözümlerini yazdık, iktidarımız da nasıl yapacağız diye. Tayyip Bey bizim söylediklerimizi gördü, senin de etkilendiğini gördü. 'Bunlar beni değiştirmesin' diye şimdi kendi bizim partiye saldırıyor. Önce partimizi kurtaracağız ondan sonra Türkiye'yi kurtaracağız, seni kurtaracağız" şeklinde konuştu.

Vatandaşın da, "Peki bu içindeki liyakat işleri ne olacak?" sorusu üzerine özel, "Benden iyi sen biliyorsun abi. Torpille iş yaptırdıkları için böyle oluyor. İnşallah düzelteceğiz hepsini" dedi.

Ziyaret esnasında da bir vatandaş Özel'e, "Battık zarardayız başkanım. Bizi kurtaracak sensin, tek çare Özgür Özel, başka yok" derken Özel de, "1 kilo buğday satıyorsun bir tane ekmek alamıyorsun. Elimizden geleni yapıyoruz" karşılığını verdi.

Bir vatandaşın, "Başkanım kurtar memleketi, Cumhuriyet gidiyor" sözlerine Özel, "Kurtaracağız inşallah" karşılığını verdi. Bir başka vatandaş, "Hiç korkma arkanda biz varız. Vatandaş sel olacak arkanda" ifadesini kullandı. Bir başka vatandaşın, "Şu milleti kurtarın artık, vallahi bıktık artık yeter" sözleri üzerine Özel, "Düzelteceğiz inşallah" dedi.

"BEKLEYİN, ÇARE KALMADI O ZAMAN BİRLİKTE KARAR VERİRİZ"

Özel, ayrıca pazar ziyareti esnasında bir esnafın meyve tezgahına uğrayarak, vatandaşa çilek sattı. Özel'in uğradığı tezgahta, yaptığı çilek satışıyla esnaf ilk siftahını yapmış oldu.

Bir vatandaş, "Umudumuz sensin başkanım. Türkiye Cumhuriyeti senden neler bekliyor neler" diye seslendi.

Bir vatandaşın Özel'e partiden istifa edeceğini söylemesi üzerine Özel, "Hatta dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da senin gibi kızmış, butlana tepki olsun diye istifa etti. Bekleyin. Hukuk işleri var, siyasi mücadele var, bir şekilde biz bu partiyi geri alacağız. Çare kalmadı o zaman birlikte karar veririz. Şimdilik baba ocağını kimse bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA