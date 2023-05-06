Tesla'nın Shanghai Giga Fabrikası Nisan'da 75.000'den Fazla Araç Teslim Etti

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Tesla Gigafactory'de çalışanlar, 20 Kasım 2020. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) verilerine göre Tesla'nın Shanghai fabrikası Nisan'da 75.842 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin Shanghai fabrikası 2022'de, önceki yıla göre yüzde 48 artışla 710.000 araç teslim etti.

Şirket, Mayıs başı itibariyle, Çin ana karasında 1.600'den fazla süper şarj istasyonu, 10.000'den fazla süper şarj sütunu ve 700'den fazla hedef şarj istasyonu kurdu.

2019'da kurulan Shanghai'daki Tesla Gigafactory, firmanın ABD dışındaki ilk giga fabrikası konumunda.

ABD'li otomobil üreticisi geçen ay Shanghai'da şirketin enerji depolama ürünü Megapack'i üretmeye tahsis edilecek yeni bir mega fabrika kuracağını duyurmuştu. Yeni tesisin bu yılın üçüncü çeyreğinde temelinin atılması ve 2024'ün ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre Çin, tüm dünyadaki en büyük yeni enerjili araç üretim ve satış pazarı olarak öne çıkıyor. CPCA verilerine göre ilk çeyrekteki yeni enerjili araçların perakende satışları, bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artışla 1,31 milyon adede yükseldi.