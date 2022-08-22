Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga

YALOVA'nın Altınova ilçesinde tersanede yüksekten düşen Yasin Demirağ'ın (19) cesedinin başında mesai arkadaşlarıyla iş güvenliği görevlileri yumruk yumruğa kavga etti. Kavganın, iş güvenliği görevlileri tarafından Demirağ'ın ekipmanı eksik olan emniyet kemerinin çıkarılıp yerine yenisinin takılmak istenmesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Sefine Tersanesi'nde 16 Ağustos günü bir taşeron firmada çalışan Yasin Demirağ, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybedip gemi güvertesinden geminin ambarına düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Demirağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası tersanenin iş güvenliği görevlileri, iddiaya göre Demirağ'ın üzerindeki ekipmanı eksik olan emniyet kemerini çıkarıp, yerine yenisini takmaya çalıştı. Bu duruma tepki gösteren işçiler ile iş güvenliği görevlileri arasında kavga çıktı. O anlar tersanede çalışan bir başka işçi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, tersane yöneticilerinin konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağı belirtildi.