Haberler

Ters Yönden İlerlemenin Cezası: 46 Bin TL

Ters Yönden İlerlemenin Cezası: 46 Bin TL
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ters yönden ilerleyen İbrahim Ö. motosiklet sürücüsü ile tartıştıktan sonra 46 bin 621 TL ceza aldı. Olayın görüntüleri kask kamerasına yansıdı.

ADANA'da otomobili ile ters yönden ilerleyip, kendisini uyaran motosiklet sürücüsü ile tartışan İbrahim Ö.'ye (38) toplam 46 bin 621 TL ceza kesilirken, olay kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö., 01 BLV 27 plakalı otomobili ile ters yönden caddeye girince bir motosiklet ile karşı karşıya geldi. Motosikletli tepki gösterince, İbrahim Ö., "Sana ne, trafik polisi misin" diyerek karşılık verdi. Motosikletlinin, "Burası ters yön, beni canımdan mı edeceksin" diyerek tepkisini sürdürdü. Bunun üzerine İbrahim Ö., "Canından olma, bekle, istediğin yerden giderim. Plakamı da kime veriyorsan ver" dedi. O anlar, motosikletlinin kask kamerasına yansırken, sosyal medyada da yer alan görüntüler sonrası polis harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Ö.'nün bir süre önce ehliyetinin geçici olarak iptal edildiğini belirledi. Ekipler, sürücüye ehliyetsiz araç kullandığı ve ters yönde ilerlediği gerekçesiyle 46 bin 621 TL ceza kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.