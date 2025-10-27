Ters Yönde İlerleyen Cip Sürücüsüne 9 Bin TL Ceza

BARTIN- Amasra kara yolunda ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye sokan cipin sürücüsüne 9 bin 267 TL para cezası kesildi.

Bartın-Amasra kara yolunun Uğurlar mevkisinde, dün ters yönde ilerleyen bir cip, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı ve sürücüyü tespit etti. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.