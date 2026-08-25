Haberler

Terörle Mücadelede Yaralananlar İçin e-Devlet Başvuruları 1 Eylül 2026'da Başlıyor

Terörle Mücadelede Yaralananlar İçin e-Devlet Başvuruları 1 Eylül 2026'da Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 3713 sayılı Kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlar için başvuru sürecinin 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden başlayacağını duyurdu. Başvurular, askeri personel, emniyet mensupları ve güvenlik korucuları dahil belirli grupları kapsayacak. Başvuruda, yaralanma olayının özetlenmesi ve varsa belgelerin sisteme yüklenmesi gerekecek; ayrıca başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 3713 sayılı Kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvuru sürecinin 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan erbaş ve erler dahil askeri personel, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları ile güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek. Muvazzaf ve emekli personel de uygulama kapsamında yer alacak.

Başvuru sırasında ilgililerden, "terör sonucu yaralanma" olayını özetlemeleri ve ellerinde varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeleri e-Devlet sistemine yüklemeleri istenecek.

Bakanlık, vatandaşların başvuru için kamu kurumlarından ayrıca belge talep etmesine gerek bulunmadığını, mevcut belgelerin sisteme yüklenmesinin yeterli olacağını bildirdi.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Birlik, kurum veya askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecek.

Kaynak: ANKA
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi

Ortalığı karıştıracak "haraç" iddiası: Artık yoruldum sen uğraş
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan katın tazminata mahkum edildi

Bu mektuplar kadının başını yaktı! Tam 200 bin lira tazminat ödeyecek