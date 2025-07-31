Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Teröristlerin katlettiği şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı
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Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende İlçe Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri, şehit bebek ve annesinin mezarlarına gül bıraktı.

Mezar taşlarındaki fotoğraflara dokunarak gözyaşı döken anneanne Suudiye Demir, "Ne söyleyeyim, acı bugünkü gibi. Allah devletime milletime ziyan vermesin." dedi.

Kaymakam Şahan ise şehitlerin bu vatanın simgesi olduğunu belirterek, "Onları her zaman şükranla, minnetle yad edeceğiz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz şehitlerini unutmaz, bizler de unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Gültekin de "Devletimiz, vatanımız var olsun. Bugün burada Bedirhan bebek, annesi Nurcan Karakaya'yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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