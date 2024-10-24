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TUSAŞ: Her badireyi atlatan bir milletin evlatlarıyız

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan bir milletin bir evlatlarıyız" denilen açıklamada kararlılık vurgusu yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Tusaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırıyı lanetledikleri vurgulandı.

"MİLLİ SAVUNMA SANAYİMİZE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."

TUSAŞ: Her badireyi atlatan bir milletin evlatlarıyız
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel

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