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Terör örgütüne ağır darbe! 22 ilde düzenlenen operasyonda 239 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen Bozdoğan-39 operasyonunda 239 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda yakalanan şüphelilerin suç dosyalarına ve ele geçirilen mühimmatlarla ilgili detayları paylaşan Bakan Yerlikaya "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

22 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-39" operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" sözleriyle operasyon hakkında bilgiler veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yakalanan şüphelilere ilişkin detayları da paylaştı.

Terör örgütüne ağır darbe! 22 ilde düzenlenen operasyonda 239 şüpheli yakalandı

SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Bakan Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti; "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

  • Yurt dışında bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının illegal yollarla ülkemize geçişine aracılık ettikleri,
  • Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri,
  • Bölücü Terör Örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları,
  • Kanunsuz gösterilere katıldıkları,
  • Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) "Siyasi Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri,
  • Sosyal medya hesapları üzerinden ve Nevruz etkinliklerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
  • Geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve
  • Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütüne ağır darbe! 22 ilde düzenlenen operasyonda 239 şüpheli yakalandı

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonlar sonucu; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Terör örgütüne ağır darbe! 22 ilde düzenlenen operasyonda 239 şüpheli yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (9)

JY:

HAMAS, HİZBULLAH, MÜSLÜMAN KARDEŞLER GİBİ TEROR ÖRGÜTLERİNEDE OPERASYON YAPILDIĞINI DUYMAK İSTİYORUZ.

22
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girilmez:

israil çocuklarının zoruna gidiyor sanırım gel ben sana duyurayım

yanıt39
yanıt17
DEMOKRAT:

Cezaevleri dolulukları ne alemde çok merak ediyorum. Türkiye'nin yarısı hapiste olması lazım. Bir ben bir de burada yorum yazan arkadaşlar dışarıdayız galiba.

28
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Özcan Özcan:

hamas terör örgütüne de dikkat edin.

7
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Cabbar aga:

Önce git Hamas Hizbullah kaç yılında İsrail’den kaç yıl sonra kurulmuş onu öğren durduk yerde kurulmadı herhalde İsrail bilmiyorsan anlatayım İsrail kurulduğunda o topraklarda 1.5 milyon musluman 600.000 kadar yahudi vardı bugün 10 milyon yahudi 3 milyon civarı musluman var İsrail kurulduğunda 6000 metrekarede yaşayan yahudiler bugün 24.000 metrekareden fazla yerde yaşıyor bilmem anlatabildim mi senin anlaman zor ama yinede deneyiver

yanıt10
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Sadık:

Bu operasyonlar birilerinin hoşuna gitmemiş ,yorumlardan belli.

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erkan yüksel:

ZAMLAR EKONOMI KONUSULMASINDA ..HEPDE BOYLE ZAMANLARDA BASLIYOR OPARASYONLAR..YINE NEYE ZAM GELICEK BUGECE

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Evvab:

zamda konuşulsun bunlarda. neden teröristlere yapılan operasyonu zamla gölgede bırakmaya çalışıyorsun

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Güray Dilli :

Bunlar , operasyonun yapanların görevleri. Gündeme getirilmesi gereken bankaların önlem almayıp hackerlerin mudilerin hesaplarını boşaltması , kadınların korunmamaları, alım gücü düşenlere çare bulunmaması vb olmalı

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3
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