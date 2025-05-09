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Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi" açıklamasından kısa bir süre sonra PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. Açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık, sonuçlar çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu. Pkk, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını açıkladı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " Pkk'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü Pkk, tarihi duyuruyu yaptı.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP KARARLAR ALINDI"

Pkk'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. Kongre, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi. PKK 12. Kongresi, Abdullah Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi. Ayrıca PKK Merkez Komitesi'nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı. Bu çerçevede PKK 12. kongresi Apo'nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER ANILDI

PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı.

"SONUÇLAR ÇOK YAKIN ZAMANDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.

Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.

Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

PKK milletimizin ebedi düşmanıdır ! bizim fikrimiz değişmedi

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

İhanet süreci tam gaz devam, pkk fesih deniyor dhkp-c'nin adı geçmiyor, sınırın öbür tarafında ypg cirit atıyor. Ama terörü bitiriyorlar yersen...

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Emperyalistler bu coğrafyadan istediklerini almadan asla vazgeçmezler. Sabret, bekle, gör...

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

ONDAN SONRA SIRA 80 YILLIK CHP BELASI VAR ONUDA HALLEDECEZ İNŞALLAH

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme98
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Haber Yorumları42mcdsbqjc:

inşallah bu kamburdan, bu beladan da kurtulacağız ve geleceğe bakacağız.. Kimse kusura bakmasın

Yorum Beğen71
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

AYNI KONGREYİ MİLLETİN BAŞINA BELA OLAN CHP DENDE BEKLİYORUZ HADİ BAKALIM

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

40 YILLIĞI HALLETTİK SIRA 80 YILLIK CHP DE

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Haber YorumlarıBlackened:

Ypg/Pyd? Yaptıkları yalandan bir fesih, tüm teröristler zaten ypg/pyd diye devam edecek. Kimse yemez bunları! O silahları teslim edip cümle kadrosu bu devlete teslim olmadıkça ben bunlardan gelecek barışa falan inanmam! Açılım süreci hendekle karşılık buldu. Müslüman bir çukura iki defa düşmez!

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

BAKMAYIN BURDA klavye vatancılığı yapanlara inşaAllah güzel olur. Belki çocukluğumuzu çaldılar fakat çocuklarımız için istiyorum. Umarım bu nalet biter.

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Haber YorumlarıAkP koyunlari:

bunlarin kongrelerimi varmis??????

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