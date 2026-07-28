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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis merkezli operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis merkezli operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 40 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda Kilis, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 24 şüpheli ise işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA
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