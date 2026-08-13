Manisa'da Termik Santral Atık Isısıyla Sera Projesi

MANİSA'daki bir termik santralde açığa çıkan atık ısının tarımsal üretimde kullanılması amacıyla hazırlanan sera projesi, hayata geçiriliyor. Termik santralin yanındaki araziye kurulmaya başlanan serada, 90 derecelik atık sıcak sudan yararlanılarak ısıtma yapılacak. Projenin koordinatörü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) öğretim görevlisi Volkan Yörük, projeyle, özellikle kış aylarında seraların ısıtılması için harcanan enerji maliyetinin önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralinde kullanılan atık ısının tarımsal üretime kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, santralin yanındaki araziye sera kuruluyor. İlk etapta 10 dönüm alanda kurulacak serada, topraksız tarım yöntemiyle salkım domates yetiştirilecek. Seranın ısıtılmasında termik santralden elde edilen yaklaşık 90 derece sıcaklıktaki atık suyla ısıtma yapılacak. Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, santralin mevcut kapasitesinin çok daha geniş bir sera alanının enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

'HEM BÖLGEYİ KALKINDIRACAK HEM DE İŞ İMKANI SAĞLAYACAK'

Projenin Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildiğini vurgulayan Yörük, "Bir termik santralin atık ısısını kullanarak, enerji ihtiyacının tamamını buradan karşılayacak bir topraksız tarım serasının kurulumuna başladık. Termik santralin mevcut kapasitesi, 500 ila 800 dönümlük bir seranın ihtiyacını tamamen karşılayabilecek düzeyde. Biz şimdilik 10 dönümlük bir sera kuruyoruz. Bu seradan alacağımız sonuçlara göre, hem bölgeyi kalkındıracak hem de yeni iş imkanları yaratacak şekilde serayı büyütmeyi hedefliyoruz. Seralardaki enerji maliyetini bu yöntemle sıfıra indirdiğiniz zaman üretim maliyetleri de düşecek. Böylece vatandaşlarımız daha uygun fiyata sebze ve meyve tüketebilecek. Proje hayata geçtiğinde, bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz de orada iş imkanı bulacak. Bu tür yenilikçi projeleri artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. SCÜ bünyesinde yürüttüğümüz bu projelerle her zaman ilklere imza atmayı amaçlıyoruz" dedi.

'DİĞER TERMİK SANTRALLERE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'

Serada yetiştirilecek ürünler hakkında da bilgi veren Yörük, "İlk aşamada salkım domates yetiştirmeyi düşünüyoruz. Alternatif olarak çilek ve kapya biber gibi ürünlerle üretime devam edeceğiz. Gelecekte günlük tükettiğimiz sebzelerin tamamını burada üretmeyi planlıyoruz. Bu çalışma, ülkemizdeki diğer termik santrallere de örnek teşkil edecektir. Termik santrallerde düşük, orta ve yüksek kaliteli linyit kömürleri yakılıyor. Bu kömürler yakılırken büyük kazanlardaki suyla temas ediyor ve yüksek basınçlı buhara dönüşüyor. Buhar türbinlere doğru ilerlerken bir yoğuşma gerçekleşiyor. İşte bu süreçte açığa çıkan yaklaşık 90 derecelik sıcak suyu, seramızın ısıtılmasında kullanacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı